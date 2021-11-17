شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيرانية تعتمد خارطة طريق لإنعاش الإنتاج وخفض التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزى، اعتماد الحكومة الخطوط العريضة لخارطة طريق تستهدف إنعاش الإنتاج وتحقيق النمو وخفض التضخم، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأوضح خاندوزى، اليوم الاربعاء، أن الحكومة ستسعى لزيادة الإنتاج وتسهيل بيئة الأعمال عبر تسهيل الإنتاج، إضافة إلى توفير التمويل المتسلسل للمنتجين وزيادة الضرائب على التجارة وخفضها على المنتجين.

وأضاف أن المجموعة الثانية من السياسات تتمثل بدعم المشاريع الرائدة المحققة للنقد الأجنبي والموفرة لفرص العمل، حيث يتم تمويل هذه المشاريع عبر الشراكة الأجنبية بالاعتماد على الدول الصديقة والمجاورة، والتمويل عبر طرح أسهم المشاريع وإطلاق الصناديق، ثالثا اعتماد أسلوب توجيه الاعتمادات والإفادة من الشركات القابضة المنضوية تحت مظلة البنوك والشركات الحكومية الكبرى والقطاع الاقتصادي العام.

وأكد الوزير أن زيادة الإيرادات الثابتة وترشيد الإنفاق وبيع الأصول الحكومية الفائضة وتوظيف الإيرادات من البرامج الحكومية فيما يخص سياسات الموازنة العامة للسنة المالية الجارية والقادمة ( تبدأ 21 مارس 2022).