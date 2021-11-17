شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة اللبنانى يؤكد تمسك بلاده بعودة العلاقات مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، إن رئيس الجمهورية ميشال عون جدد تأكيده على تمسك لبنان بإقامة أفضل العلاقات مع الأشفاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، مشددًا على تصميم بلاده وسعيها إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وكشف وزير الصناعة أن الوزارة تقوم بحملة متشدِّدة بهدفِ إرساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الإنتاج، ولا سيما على صعيد سلامة الغذاء، مشددًا على أنه لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزوّرين بضرب صحّة المواطن، والتأثير سلبًا على سمعة الصناعة الوطنية.

وأكد أن رئيس الجمهورية أثنى على هذا التوجه، وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة لإنجاح هذه الحملة، مناشدًا كل مواطن بأن يكون "خفيرا"، ويساعد الوزارة في حملتها، بحيث يطلع المخفر - مراكز الشرطة - أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع أو مشغل مشكوك بأمره.

واطلع بوشيكيان رئيس الجمهورية على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة، وعلى مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا آخر الشهر الحالي، والتحضير لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين في بغداد مطلع العام المقبل.