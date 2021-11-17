العراق يبحث مع الاتحاد الأوروبى ملف مواطنيه العالقين على حدود بيلاروسيا

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم/الأربعاء/، مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، ملف العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.

وقالت وزيرة الهجرة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن جابرو بحثت خلال استقبالها سفير الاتحاد الاوروبي فيلا فاريولا، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية العراقيين العالقين في عدد من الدول الأوروبية، خاصة المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم أثناء الهجرة غير الشرعية.



وأكدت جابروا أن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية، مشددة على ضرورة تعاون الوزارة والاتحاد الاوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية.



من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية إلى مدن أوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مبديًا رفضه لـ "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".