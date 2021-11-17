شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث مع الاتحاد الأوروبى ملف مواطنيه العالقين على حدود بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم/الأربعاء/، مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، ملف العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.
وقالت وزيرة الهجرة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن جابرو بحثت خلال استقبالها سفير الاتحاد الاوروبي فيلا فاريولا، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية العراقيين العالقين في عدد من الدول الأوروبية، خاصة المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم أثناء الهجرة غير الشرعية.
وأكدت جابروا أن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية، مشددة على ضرورة تعاون الوزارة والاتحاد الاوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية.
من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية إلى مدن أوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مبديًا رفضه لـ "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".
يذكرأن، أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، وذكرت الوزارة - فى بيان - أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل العراقى ناصر حسين الشبلى، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، سيقوم الناقل الوطني بتنفيذ رحلة اجلاء استثنائية يوم غد الخميس، والمخصصة لإجلاء العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من الجهات العليا.
وكانت الخارجية العراقية قد أكدت فى وقت سابق أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة بعد تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وبدأت سفارة العراق في موسكو في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق.