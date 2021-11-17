شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن يتسلم عمادة السلك الدبلوماسى بالقاهرة من السفير الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد مارم صباح اليوم الأربعاء في مقر مكتبه بالسفارة عميد السلك الدبلومسي العربي في القاهرة سفير دولة الكويت محمد الذويخ، وتضمن اللقاء تسليم السفير محمد مارم مهام عمادة السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة من قبل السفير الكويتي محمد الذويخ الذي شغل الموقع خلال المرحلة السابقة.وفق موقع السفارة اليمنية.

وخلال اللقاء تبادل السفيران وجهات النظر حول العديد من المستجدات على الساحة العربية لاسيما الوضع في اليمن والأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن جراء تعنت المليشيات الانقلابية في عدم الالتزام بالمبادرات الأممية والعربية لوقف نزيف الدم، وكذلك تم التطرق الى دراسة آلية تفعيل وتنشيط العمادة العربية بالقاهرة بما يحقق الأهداف المرجوة.

وقال السفير الكويتي: "أننا على ثقة بالعميد الجديد الدكتور محمد مارم سفير اليمن بمصر بما يمتلكه من خبرة دبلوماسية ومستوى أكاديمي يؤهله بالنهوض بهذا المحفل العربي الكبير بما يحقق أماني وتلطعات الأخوة السفراء، وبما يعود بالخير على المصالح المشتركة للدول والشعوب الشقيقة"، متمنيا للعميد الجديد التوفيق بمهامه الجديدة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا.

من جانبه، أشاد السفير محمد مارم بما حققه العميد السابق السفير محمد الذويخ في تفعيل العمل الدبلوماسي المشترك والنهوض به خلال تقلده هذا الموقع الهام،

مؤكدا بالقول اننا سنحذوا ونستفيد من كل المكاسب التي تحققت خلال المرحلة السابقة، َوأهدى السفير مارم نظيره الكويتي ترس تذكاري لمناظر ومعالم تراثية يمنية.