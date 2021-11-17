الكويت.. مسؤول يختلس 6.6 مليون دولار ويحولها إلى أحجار كريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عن قضية اختلاس كبيرة بقيمة مليوني دينار (6.6 مليون دولار)، متهم بها مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، عُرف في سوق المباركية الشهير بـ ”ملك المسابيح“، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة.



ويعمل المسؤول المتهم، في مجال الرواتب في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، حيث اتُهم برفع راتبه مرة تلو الأخرى لمدة عامين دون أن يُكتشف أمره، حتى وضع لنفسه راتبا مرتفعا، اعتُبر الأعلى الذي يحصل عليه موظف عام في الكويت.