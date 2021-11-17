محمد بن زايد يوجه رسالة إلى الشعب العماني

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نشارك أشقاءنا في عمان بكل حب، احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51".

وتابع: "نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم ونسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار".

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي قد وجه رسالة مشابهة للشعب العماني في وقت سابق قال فيها: "نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق مسيرته المباركة للنهضة العمانية المجيدة ونتمنى دوام المجد والعز للعشب العماني".

وتحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني في الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ويوافق العام الحالي الذكرى الـ 51 للعيد الوطني.

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