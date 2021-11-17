مقتل شاب فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر أن العملية وقعت قرب المدرسة الدينية "عطيرت كوهانيم"، حيث بادر الشاب الفلسطيني بطعن عناصر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتصفيته في المكان.

وتابعت أنه "تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وتعمل في المنطقة في هذا الوقت".

وفي سبتمبر/ايلول الماضي، أصيب شرطي إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة في ساقه في محاولة طعن وقعت عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

ووقتها، تم إطلاق النار على "المهاجم" الفلسطيني واعتقاله لتعلن وفاته لاحقا في المستشفى.

وكشف التحقيق الأولي أن المهاجم الفلسطيني هو طبيب من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 50 عاما، وصل إلى مخفر حرس الحدود مسلحا بسكين لطعن القوات الإسرائيلية.

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