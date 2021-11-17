إعلام: اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن والإمارات برعاية أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الأمريكي عن 5 مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق الخاص بالمحطة التي من المقرر أن تقام في الصحراء الأردنية، جاء بدعم المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري.

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ويمثل هذا المشروع أكبر تعاون إقليمي على الإطلاق بين إسرائيل وجيرانها، بحسب الموقع.

ويهدف المشروع الممول من الإمارات لتوفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل التي ستبني محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن.

وساعدت اتصالات هاتفية عديدة أجراها كيري مع ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في التوصل إلى الاتفاق.

ومن المتوقع أن يوقع مسؤولون من إسرائيل والأردن والإمارات الاتفاق في دبي يوم الاثنين، في حضور كيري أيضا.

وذكر الموقع أن الاتفاق جاء نتيجة محادثات سرية بين الحكومات الثلاث، والتي ازدادت جدية في سبتمبر/ أيلول ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية أكتوبر/ تشرين أول.

وأوضح الموقع أن شركة "مصدر" المملوكة للحكومة الإماراتية والعاملة في مجال الطاقة ستتولى مهمة بناء مزرعة الطاقة الشمسية، لاسيما وأن إسرائيل تحتاج إلى طاقة متجددة، إلا أنها تفتقر إلى الأراضي المناسبة لإقامة المشروع، والتي تتوفر لدى الأردن.

وتتضمن خطط المشروع تشغيل مزرعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026 وإنتاج نحو 2% من الطاقة في إسرائيل بحلول عام 2030، في مقابل سداد إسرائيل 180 مليون دولار كل عام تقتسمها الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية.