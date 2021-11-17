مروة راتب تشن هجوما لاذعا على نادين نجيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

هاجمت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على خلفية تعليق للأخيرة على عملية تجميل الأرداف التي أجرتها ”راتب“ مؤخرا.



ووصفت مروة راتب في مقطع فيديو نجيم، أنها صاحبة ”وجه مربع“، معلقة ”حد يسوي فلر ثنين متر عاليمين، وثنين متر عالشمال، يعني انا افضل يكون عندي لغلوغ وشي وكون إنسان طبيعي على إني كون مخلوق فضائي (..)“.