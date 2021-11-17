الجيش اليمني يعلن انطلاق وحدة عسكرية جديدة لقتال "أنصار الله" في مأرب... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان على تويتر إن وزير الدفاع محمد المقدشي شهد استعراضا قتاليا وحفل تخرج الدفعة ال47 من وحدة القناصة التابعة للجيش الوطني في مأرب التي ستلتحق بالمعارك للقتال ضد "أنصار الله".

وأكد المقدشي أن "النصر حليف اليمن وجمهوريته ومشروعه الحضاري"، وفق البيان.

وثمن وزير الدفاع اليمني "الدعم الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقواته المسلحة، والإسناد الجوي الفاعل للعمليات القتالية الميدانية، والوقفة العروبية ضد التهديدات الايرانية للأمن القومي والمصالح العالمية والملاحة البحرية الدولية".

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن، ، مقتل 90 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في عمليات نفذتها بمحافظتي مأرب والبيضاء في اليمن.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من عدة دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير البنية التحتية للبلاد.