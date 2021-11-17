وزير الصناعة الروسي: لن يكون هناك إغلاق جماعي للمطاعم بعد إدخال رموز الاستجابة السريعة

دبي - محمود عبدالرازق - وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر إغلاقا آخر للمطاعم، قال مانتوروف: "لا، في حالة مشروع القانون الجديد، من المفترض أنها ستستمر في العمل".

ووفقًا له، في هذه الحالة، تشعر المطاعم بمزيد من الثقة، وأضاف مانتوروف: "سيكون من الصواب أن تتخذ الحكومات الإقليمية والفدرالية هذه الخطوة".

وختم: "لا يزال لدى غالبية المؤسسات نهج عملي إلى حد ما، إذا أخذنا في الاعتبار البدائل المتاحة، فمن الواضح أنه من الأفضل العمل باستخدام رمز الاستجابة السريعة لبعض الوقت بدلاً من عدم العمل على الإطلاق بسبب القيود".

قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما مشروعي قانون بشأن الاستخدام الإلزامي لرموز الاستجابة السريعة في الأماكن العامة وفي وسائل النقل.