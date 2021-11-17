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الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي يتولى مهام منصبه رسميا

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" ، اليوم الأربعاء، في خبر عن الأمين العام الجديد للمنظمة، مشيرة إلى أن طه سيتولى مهام هذا المنصب لمدة 5 سنوات تبدأ من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتم انتخاب حسن طه، من جمهورية تشاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 خلال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في نيامي عاصمة النيجر.

وكان طه ممثلا للمجموعة الأفريقية وفقا للتوزيع الجغرافي لدورية الأمانة العامة للمنظمة وجرى انتخابه أمينا عاما جديدا بعدما تقلد عددا من المناصب في بلاده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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