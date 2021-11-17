شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوزارى العربى للمياه يعقد دورته الـ 13 غدا بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة لبنان، ومشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري العرب ومن يمثلونهم.

وذكرت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الدورة الوزارية للمجلس ستناقش، 24 بنداً من أهمها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ويتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للاستراتيجية، ويتم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في هذه الدورة، ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.

كما سيتم تقديم عروض حول؛ المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه، ومبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ، وأوراق السياسات وبرامج التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية، إلى جانب تقرير الوضع المائي في البلدان العربية، والمبادرة الإقليمية حول الأمن المائي للجميع: دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية والدول المجاورة والتي قدمها مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه.. سيتم عرض تقرير (الاسكوا) عن متابعة تنفيذ الخطة، وكذلك تقرير حول الأنشطة المنجزة من قبل (الفاو) في إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، وكذلك تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة في الدول العربية، وعرض المجلس العربي للمياه والشبكة العربية للبيئة والتنمية حول نفس الموضوع.

وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 في داكار بالسنغال، سيتم عرض موجز للاجتماعات العربية التي تم عقدها في الفترة السابقة كجزء من التحضير العربي، وكذلك إحاطة المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين رئيس الدورة الحالية (قطر) والأمانة الفنية للمنتدى التاسع للمياه، كما سيتم مناقشة الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها والمشاركة العربية في المنتدى.

وبخصوص التعاون في استغلال الموارد المائية المشتركة، سيتم تقديم عرض من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، حول اجتماع اللجنة المصغرة لمناقشة البنود الخلافية من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة، كما ستتطرق الدورة إلى موضوع الترابط بين المياه والزراعة، وكذلك مشروع الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عن مدى التنفيذ الحاصل في المشروعين، وسيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة العربية للمياه والزراعة التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيتم عقده لاحقاً.

وتتناول الدورة الوزارية للمجلس، موضوع المؤتمر العربي للمياه، حيث سيتم النقاش بالتفصيل بشأن الإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الرابع للمياه وموضوعه "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والسلام" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، أما بقية البنود فيستم خلالها عرض تجارب الدول العربية في بعض المجالات.