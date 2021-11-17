شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 14 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر في محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بلدة جبع، وهما يوسف طاهر فشافشة، ورابح خالد فشافشة.

وفي الخليل، اعتقل جنود الاحتلال، الشاب محمود موسى صبيح أبو ترك (24 عاما) من المنطقة الجنوبية، والمواطن عز الدين جبر عودة (27 عاما) من بلدة دير سامت الواقعة في جنوب غرب المحافظة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مصطفى عمر مصطفى عودة (44 عاما)، بعد أن داهمت منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

وذكرت مصادر في قلقيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت، المواطن نمر عبدالكريم يونس في الأربعينات من العمر، بعد أن داهمت منزله في قرية سنيريا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من قرية بلعين، وهم: يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من حي المساكن الشعبية من المدينة.

وذكرت مصادر في القدس المحتلة، أنه تم اعتقال الشاب أحمد أبو الرومي (22 عامًا) من منزله في بلدة العيسوية، وشابا آخر (لم تعرف هويته بعد) خلال تواجده في حي وادي الربابة من بلدة سلوان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، من قرية العبيات الفتى محمد جلال إبراهيم الدبس (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده قرب مسجد عمر بن عبد العزيز، وفتشته.