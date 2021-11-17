شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات المجتمع المدنى السودانى توقع على ميثاق دعم الانتقال الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت منظمات المجتمع المدني السودانى وكيانات مدنية بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم الأربعاء، على الميثاق المدنى الذى يأتى ضمن مبادرة مدنية لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وتوافقت منظمات المجتمع المدني السودانية وكيانات مدنية أخرى فى الميثاق على أن الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا ملزمة وفقا لأحكامها، بجانب اعتماد الإدارات الأهلية كيانا مدنيا، وخلق منصة مدنية شاملة لجميع منظمات المجتمع المدني والتشاور والتعاون على قضايا الانتقال والتغيير الديمقراطي والوصول بمفاهيم الميثاق المدني إلى مجتمعات النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، وإنهاء معاناتهم، وإعادة توطينهم والتصدي للتحديات الماثلة وإيجاد إطار جامع للهموم المشتركة وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية وتجسير الاختلاف والعمل على بناء شراكات مجتمعية محليا وإقليميا وعالميا وفق منهجية العمل الطوعى مع الاهتمام بالموارد وتنمية المجتمعات الحضرية والريفية والاهتمام بثوابت العمل الطوعي والإنساني وقواعد الحكم الراشد.

وأكدت منظمات المجتمع المدني في الميثاق الموقع اليوم، أن الحريات والمساواة من أهم القضايا التي قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة، وأن وحدة السودان تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه، والحكم الديمقراطي والمساواة والاحترام، وأن العادات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة، وإحلال شعار حرية سلام وعدالة الذى هو أوجب الحقوق المدنية.

وأوضح الميثاق أن منظمات المجتمع المدني والكيانات المدنية الأخرى شريك أصيل في الشأن الوطني والهم المدني، واعتبر الميثاق أن الوثيقة الدستورية واثفاق جوبا مرجع رئيس له.

وأشار الميثاق إلى الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة والتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية، وأنها أولوية للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان مع الاهتمام بقضايا المرأة والطفل ومناهضة جميع أنواع العنف والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والرحل والرعاة والضعفاء.