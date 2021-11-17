شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة عشاء تجمع الملك عبد الله وقرينته مع الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني وزوجته الملكة رانيا، الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، في مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية بعمان، علي شرف زيارتهما الرسمية الحالية إلى الأردن، حضرها عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية، ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من مأدبة العشاء، مصحوبة بتعليق: "مع جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من أفراد العائلة خلال مأدبة عشاء بالأمس استضفنا فيها صاحبي السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز وكاميلا دوقة كورنرال".

وزار الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، موقع المعمودية بنهر الأردن، على هامش زيارتهما الرسمية للأردن، ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال، عبر تويتر صور من الزيارة، وعلق: "كان من المهم بشكل خاص زيارة مثل هذا المكان المهم لجميع الديانات التوحيدية الثلاث".

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال: "موقع المعمودية، الأردن، كان من الخاص بشكل خاص زيارة مثل هذا المكان المهم لجميع الديانات التوحيدية الثلاث، وحيث يمكن الاحتفال بالعلاقات بين الأديان، ويُعتقد أن الموقع هو المكان الذي عاش فيه يوحنا المعمدان وعمد يسوع".

والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، الأمير تشارلز، أمير ويلز ودوقة كورنوال في قصر الحسينية، في بداية زيارتهما الرسمية إلى الأردن.



الملك عبد الله والامير تشارلز (1)



الملك عبد الله والملكة رانيا



الملكة رانيا خ



الملكة رانيا و كاميلا



الملكة رانيا وكاميلا