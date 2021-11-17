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التحالف العربى: تدمير مسيرة حوثية ثانية فى خميس مشيط السعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير مسيرة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب المملكة.

وقال التحالف العربي، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، "إننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وتواصل جماعة الحوثى محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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