تقرير يكشف أن النفط يتراجع مع توقعات السحب من الاحتياطيات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 80.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.93 دولارا للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.

يدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويقول محللون إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من أوبك.

وقالت مصادر بالسوق إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر .