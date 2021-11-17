ابتكار هاتف للكلاب لتخفيف معاناة وحدتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

ابتكرت باحثة من اسكتلندا هاتفا من نوع خاص يمكن للكلاب استخدامه للتواصل مع أصحابها، وذلك لتخفيف آلام الوحدة التي تشعر بها الكثير من تلك الحيوانات الأليفة.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباحثة قولها بأن الكلاب المنعزلة عن أصحابها الغائبين عنها قد تتمكن قريبا من الاتصال بهم باستخدام جهاز جديد اخترعته باحثة في مجال تكنولوجيا الحيوان في إسكتلندا.

أطلقت الباحثة هيرسكيج دوغلاس، من جامعة غلاسكو في إكستلندا، اسم "دوغ فون" على هاتفها الجديد، وهو يعمل عندما يهز الحيوان الأليف كرة مزودة بمقياس تسارع، مما يؤدي إلى تشغيل لابتوب متصل بالجهاز لإجراء مكالمة فيديو لجهاز مالك الكلب.

ابتكرت دوغلاس هذا الهاتف، بمساعدة كلب لابرادور يدعى زاك، وبعد أن أظهرت دوغلاس للكلب كيفية إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الكرة، تم إعطاؤه الجهاز ليلعب به لمدة 16 يوما.

وعلى الرغم من إجرائه بعض المكالمات غير المقصودة، استخدم زاك الجهاز للاتصال بدوغلاس كما استعرض ألعابه خلال المكالمة.

من جانبها، ردت دوغلاس على الكلاب بإظهار الحيوانات الأليفة في مكتبها وكذلك أظهرت له مطعما وحافلة في الشارع، فاقتراب زاك من الشاشة أكثر.

وقالت الباحثة: "بالطبع لا يمكننا الجزم بأن الكلب كان على دراية بالعلاقة السببية بين التقاط الكرة وإجراء المكالمة، أو حتى ما إذا كانت بعض التفاعلات التي أظهرها مقصودة من جانبه، مع ذلك، من الواضح أنه في بعض المواقف كان مهتما بما كان يراه، وأنه أظهر بعض السلوكيات نفسها التي أظهرها عندما نكون معه وجها لوجه".

وتأمل مبتكرة "دوغ فون"، الذي يخضع لمزيد من الاختبارات، أن يسهم الجهاز في تخفيف مشاعر الحزن الناتجة عن انفصال الكلاب عن أصحابها، بسبب تفشي جائحة كورونا، بعد أن اعتادت تلك الحيوانات الأليفة على الاتصال البشري المستمر.