منافس قوي لهواتف سامسونج وهواوي يكتسح الأسواق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

أعلنت Xiaomi منذ مدة عن هاتف مميز لاقى شعبية كبيرة في الأسواق العالمية وحقق منافسة حقيقية لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة.



ويأتي هاتف Poco F3 long-term بهيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي يزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (163/76/7.8) ملم.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2500/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 و8غيغابايت، ذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة (48+5+5) ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة بتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاء بدقة 20 ميغابيكسل وقادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.