كل ما تريد معرفته ساعة زيبليز Ares 2

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

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أطلقت شركة زيبليز ساعتها الذكية Ares 2 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة بفضل دعم معيار الحماية MIL-STD-810G.



وذلك يجعلها مقاومة بدرجة عالية للسقوط والحرارة والبرودة، مع مقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM. وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها Ares 2 الجديدة مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين بالدم، وكذلك ضغط الدم، بالإضافة إلى إمكانية تحليل جودة النوم، وتسجيل أنواع مختلفة من الرياضة.

وتأتي الشاشة بقياس 1.09 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل ويمكن تشغيلها بالإصبع، وهناك أيضا أربعة أزرار لتسهيل عملية الاستعمال. وتدعم الساعة عرض الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى وعرض حالة الطقس الحالي، مع إمكانية لعب ألعاب بسيطة للغاية أو استخدام ساعة الإيقاف أو ضبط المنبهات مباشرة على الساعة. أما شركة ريلمي، فقد أطلقت أيضًا خلال نوفمبر الجاري، ساعتها الذكية Watch T1 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقا لمعيار 5 ATM.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة تشتمل على شاشة AMOLED قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 416 x 416 بيكسل ومحمية ضد الخدوش بواسطة طبقة من زجاج Gorilla Glass.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال تجهيزها بذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، والتي تتيح إمكانية تشغيل الموسيقى المخزنة عليها عن طريق تقنية البلوتوث.

وبفضل تجهيز الساعة الذكية الجديدة بوحدة GPS فإنه يمكن ارتداؤها أثناء التمارين الرياضية دون الحاجة إلى اصطحاب هاتف ذكي لتشغيل الموسيقى أو تسجيل المسافات المقطوعة.

وتدعم وحدة GPS أنظمة تحديد المواقع الأخرى مثل Glonass وGlonass.

وتوفر الساعة الذكية ريلمي Watch T1 الجديدة العديد من الوظائف المتطورة مثل قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

وتسجيل معدل نبضات القلب بشكل دائم، وإظهار الإشعارات والتحكم في الكاميرات.

كما يمكن الرد على المكالمات الهاتفية بواسطة الساعة الذكية عن طريق تقنية البلوتوث.

وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى أسبوع واحد ويمكن شحنها بنسبة 90% في غضون 35 دقيقة فقط.