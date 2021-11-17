مقتل عسكري لبناني إثر اجتياح سيارة حاجز للجيش

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، فاصطدم بدشمة للجيش عند حاجز عند مدخل صيدا الشمالي، ما أدى الى مقتل عنصر في الجيش وإصابة السائق.

تدخلت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لـ"مؤسسة معروف سعد" وعناصر "الجمعية الطبية الاسلامية" وعناصر الصليب الأحمر اللبناني حيث هرعوا لمكان الحادث وتم نقل القتيل والجريح إلى مستسفى حمود الجامعي في صيدا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش اللبناني فكك، يوم الثلاثاء الماضي، عبوة ناسفة داخل علبة شوكولاتة في أحد منازل بلدة بشامون بجبل لبنان، وذكرت قناة "الجديد" أن العبوة كانت معدة للتفجير عن بعد.

وكشفت التحقيقات عن أن العبوة تم إرسالها داخل علبة شوكولاتة كهدية عرس لابنة عميد بالجيش، وعقب انتشار خبر الواقعة، سادت حالة من الهلع والذعر في منطقة بشامون، فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر العلبة وبداخلها العبوة المفككة.