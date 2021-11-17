صحيفة إسرائيلية تتحدث عن اتهامات خطيرة تخص حكام الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "إحدى المنظومتين بيعت لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأخرى لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دفع كل منهما ملايين وعشرات الملايين من الدولارات لامتلاكها".

وذكرت الصحيفة أن "أحد الاحتمالات هو أن محمد بن زايد يحتاج هذه البرمجة لاستخدامها في إطار سياسته الداخلية والصراعات بين الإمارات المختلفة في دولته". أما الاحتمال الثاني فقالت الصحيفة بأن "أحد الشيخين أرادها استخدامها لأغراضه الشخصية، وهذا يتعارض كليا مع سياسة شركة "إن س أو" لتي تشترط استخدام برمجياتها لمحاربة "الإرهاب" والجريمة والعن، وفقا لـ "رويترز".

وبحسب "هآرتس" فإن "الشركة الإسرائيلية أوقفت علاقتها مع دولة الإمارات بكل ما يتعلق ببرمجة "بيغاسوس" في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وذلك بعد استخدام حاكم دبي هذه البرمجية للتجسس على زوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

وتواجه شركة "إن إس أو" معارضة واسعة لها في الدول الغربية، خصوصا في الولايات المتحدة التي أدرجتها على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها. وفي أعقاب ذلك، توجّهت الشركة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزراء آخرين بطلب المساعدة في محاولاتها لرفع اسمها من القائمة السوداء.