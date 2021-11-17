نورلاند: أمريكا تؤكد مواصلة دعم جهود مفوضية الانتخابات في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن "نورلاند أكد لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد".

وأبرز من قدم أوراق ترشحه حتى الآن المشير خليفة حفتر، الذي قدم أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي، وسبقه سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من جانبه، كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في اللحظة الحاسمة. وقال الدبيبة: "قرار ترشحي بيد الشعب الليبي، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات".

© Sputnik الانتخابات الرئاسية الليبية

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