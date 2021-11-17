شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمور يجب الحذر منها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

بعد مرور عامين تقريباً على انتشار وباء كورونا، قد يعتقد البعض أنهم يقومون بأفضل الممارسات الضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



ولكن مع متغير دلتا واللقاحات والجرعات المعززة واستئناف الحياة الطبيعية قد تغيرت - وما زالت تتغير - معادلة الأمان، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمالية إصابة البعض بالفيروس التاجي هذا الشتاء دون معرفة ذلك.

ولذلك، يستعرض التقرير التالي ما يقوله العلم والخبراء عن أكثر الطرق شيوعاً التي يمكن أن تحدث والتي تعد علامات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالفعل، وفقاً لموقع "eatthis" الأمريكي.

توصلت دراسة جديدة إلى أنه لا يزال بإمكان الأشخاص الملقحين بالكامل نقل كوفيد -19 إلى أفراد أسرهم الآخرين.

وقال باحثون في المملكة المتحدة في دورية لانسيت إنهم اكتشفوا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، لديهم فرصة بنسبة 38% لنقل الفيروس التاجي إلى أفراد أسرهم غير الملقحين في المنزل، و25% لنقله إلى عائلتهم في المنزل الملقح أفراده بالكامل.

قد تنخفض فاعلية اللقاحات بمرور الوقت، إذ وجدت إحدى الدراسات أن فاعلية لقاح فايزر ضد عدوى COVID-19 المصحوبة بأعراض انخفضت من 94% إلى 70% بحلول سبتمبر/ أيلول، ولكن تظل اللقاحات جميعها فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة.

لذلك، إذا كنت في إحدى المجموعات المعتمدة للحصول على الجرعات المعززة، فإن الحصول على واحدة يمكن أن يساعد على منع الإصابة بـCOVID-19.

يجب التذكر أن قناع الوجه أو الكمامة يجب أن يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات، وذلك لأن وضع الكمامة أسفل الأنف، يمكنه العمل على التقاط الفيروس أو نقله بسهولة.

ومن هنا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع هذه الخطوات للتأكد من أنك ترتدي الكمامة بشكل فعال:

- اغسل يديك قبل وضع قناع الوجه.

- ضع الكمامة بإحكام على جانبي وجهك.

- لا تضع القناع الواقي حول رقبتك أو جبهتك.

- لا تلمس الكمامة، وإذا فعلت ذلك، يجب غسل يديك.

النوع الخاطئ للكمامة

قد تجعلك أقنعة القماش تشعر بالحماية أكثر من COVID مما أنت عليه بالفعل.

وذلك نظراً لأن متغير دلتا شديد العدوى يمثل الآن جميع حالات رعاية كوفيد – 19 الجديدة تقريباً في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

ومن هنا يوصي الخبراء الآن بارتداء قناع وجه عالي الجودة مثل N95 أو KN95 أو قناع جراحي للحصول على أكبر قدر من الحماية ضد الفيروس.

ووجدت دراسة أجريت في أغسطس/ آب الماضي أن الأقنعة الجراحية فعالة بنسبة 95% في ترشيح جزيئات الفيروسات، في حين أن أقنعة القماش فعالة بنسبة 37% فقط.

عند السفر جواً لابد من التأكد من توخي الحذر ضد كوفيد -19 ليس فقط على متن الطائرة ولكن في المطار نفسه أيضاً، المكان الطويل والمزدحم الذي يعد الخطر الأكبر للإصابة بالفيروس التاجي.

وفيما يخص هذا الشأن، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "يتطلب السفر الجوي قضاء بعض الوقت في الخطوط الأمنية ومحطات المطار، الأمر الذي يمكن أن يجعل الشخص على اتصال وثيق بأشخاص آخرين وعلى الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، ولذلك، يجب ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحفاظ على مسافة مناسبة بين الشخص وغيره كلما أمكن ذلك".