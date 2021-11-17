شاشة جديدة من "فيوسونيك" الأمريكية لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

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أعلنت شركة "فيوسونيك" عن توسيع باقة موديلاتها من سلسلة شاشات الألعاب Elite من خلال إطلاق الموديل XG271QG الجديد.



وتروج الشركة الأمريكية لشاشة الألعاب Elite XG271QG الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة IPS فائقة الوضوح SuperClear قياس 27 بوصة وبدقة WQHD (2560 x 1440 بيكسل) ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، وزمن استجابة واحد مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وتمتاز شاشة فيوسونيك الجديدة بعرض 16.7 مليون لون وتغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 99% مع نسبة تباين 1000:1.

وبفضل توافر تقنية VESA HDR 400 وتقنية نفيديا G-Sync تظهر الصورة واضحة للغاية وغنية بالتفاصيل حتى مع تسلسلات الصورة السريعة.

وتزخر شاشة الألعاب الجديدة من فيوسونيك بالعديد من منافذ التوصيل؛ حيث إنها تشتمل على اثنين من منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB.

بالإضافة إلى سماعة ستريو بقدرة 3 وات، وتتيح شاشة الألعاب الجديدة إمكانية ضبطها من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير.