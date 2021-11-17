شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الوضع في الصومال.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، سيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو ماديرا، خلال الجلسة تقرير لمجلس الأمن حول عملية الانتخابات والأمن، والوضع الإنساني في البلاد.

وكان قد قرر مجلس الأمن الدولى تجديد حظر الأسلحة على الصومال والإذن بتفتيش السفن بقرار رقم 2607 (2021) بأغلبية 13 صوتًا فيما امتنع 2 عن التصويت وذلك حتى نوفمبر 2022.

وأشار القرار أيضا إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدات المالية وغيرها والتدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط إلى تطوير قوات الأمن الوطني الصومالية ، كما تم تمديد الإعفاء ليشمل، من بين أمور أخرى، بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.