شكرا لقرائتكم خبر عن "الثعلب الأبيض".. أول مطعم فى العراق يضم روبوتات كنُدُل لخدمة زبائنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الموصل افتتاح أول مطعم في العراق يضم روبوتات كنُدُل لخدمة زبائنه، ورغم أن الفكرة طبقت في دول مختلفة في العالم، لكن هذا المطعم صمم تقنياً بسواعد مهندسين عراقيين.

وحسب موقع سبوتنيك، يستخدم مطعم "الثعلب الأبيض" نادلا إلكترونيا، يرتدي زيا خاصا بالنادلين ووشاحا يحيط بالرقبة، ويحمل الروبوت صينية لإحضار طلبات زبائن المطعم.

ويبادر الضيوف الجائعون إلى طلب وجباتهم إلكترونيا عبر شاشات دُمجت بأسطح طاولاتهم.















