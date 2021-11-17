حواسيب لوحية جديدة من بلاك فيو.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "بلاك فيو" عن إطلاق باقة من الحواسيب اللوحية الجديدة، هي الحاسوب اللوحي Tab 11 والموديل Tab 6 Kids والحاسوب اللوحي Tab 6.



وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي Tab 11 يمتاز بشاشة قياس 10.36 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1200 x 2000 بيكسل ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، وينبض بداخله المعالج Unisoc T618 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويأتي الحاسوب اللوحي Tab 11 الجديد في جسم لا يتعدى سُمكه 8.1 ملم ولا يتجاوز وزنه 460 جراما، ويدعم شبكة الواي فاي WiFI 802.11 a/b/g/n/ac. وتقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE مع بطاقتي SIM، بالإضافة إلى دعم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGlonass وBeidou، ويتوافر بسعر يبلغ 200 دولار أمريكي.

وتهدف الشركة الصينية من خلال الموديل Tab 6 Kids إلى تلبية متطلبات الأطفال؛ حيث يشتمل هذا الإصدار على التطبيق iKids الخاص، الذي يتيح للآباء تقييد أنشطة أبنائهم على الحاسوب اللوحي ومراقبتها، علاوة على أنه مزود بحافظة EVA لحمايته من السقوط على الأرض، مع توافر حلقة مثبتة على الجانب الخلفي.

ويمتاز الحاسوب اللوحي Tab 6 بنفس مواصفات الإصدار المخصص للأطفال، ولكنه يأتي مزودا بحافظة تقليدية قابلة للطي، ويشتمل على شاشة قياس 8 بوصة وتعمل بدقة 1280 x 800 بيكسل، وينبض بداخله معالج Unisoc T310 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق الاستغناء عن وظيفة بطاقتي SIM.