شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الدفاعات السعودية تدمر مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط فى منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ذكرت ذلك قناة الإخبارية السعودية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وتواصل العناصر الحوثية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مقتل 140 عنصرا من جماعة الحوثي وتدمير 18 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء، غربي اليمن.