اخبار الخليج

الصحة التونسية: تطعيم 25 ألفا و847 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 25 ألفا و847 شخصا ضد فيروس خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تطعيم 25 ألفا و847 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم أمس من بينهم 6 آلاف و343 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و809 آلاف و585 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و926 ألفا و889 جرعة بينها 16 ألفا و343 جرعة للسفر.

 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و909 آلاف و317 شخصا حتى الآن.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا