شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية امس عن تسجيل 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 143159، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9637190.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 47 وفاة و39705 إصابات بالفيروس.