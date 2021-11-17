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214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية  امس عن تسجيل 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 143159، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9637190.

 

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 47 وفاة و39705 إصابات بالفيروس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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