شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 255 مليونا و99 ألفا و870 مصابا، حتى صباح الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و129 ألفا و847 حالة، فيما تعافى 230 مليونا و635 ألفا و853 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و129950 حالة بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقارنة مع 22 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 11 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 ارتفاعا من 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98368 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت وزارة الوسجلت وزارة الصحة المصرية 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة الثلاثاء، مقارنة مع 946 إصابة و68 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و19636 حالة وفاة".

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجّلت 4918 إصابة و132 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 21 مليونا و965684 إصابة منذ بداية الجائحة و611478 وفاة.

سجّلت بريطانيا 37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9637190، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143159.

سجّلت تونس 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 715818 والوفيات 25320.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 402,775 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,158 وفاة.