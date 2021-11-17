خبيرة تغذية: الجبنة تساعد على تقوية الأسنان والعظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، أن الجبنة تساعد على تقوية الأسنان والعظام والتحكم بالشهية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجبنة تحتوي على نسبة من البروتينات أعلى حتى من الموجودة في اللحم، حيث تحتوي 100 من جبنة بارميزان على 35 غرام بروتين، ونوع غاودة على 23 غرام بروتين، وللمقارنة تحتوي 100 غرام من لحم البقر أو الضأن على 18 ـ 20 غراماً.

