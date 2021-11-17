أول رد سعودي على تصريحات تركيا بشأن أزمة لبنان مع الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وأعاد الأمير السعودي عبر حسابه على "تويتر"، تصريحات تشاووش أوغلو التي أكد فيها استعداد أنقرة للمساعدة في حل الأزمة مع الخليح.

وكان تشاووش أوغلو قد أعرب عن أمله في أن يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم أي مساعدة في هذا المجال.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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