شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: قصف إسرائيلى يستهدف بناء فارغا جنوب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش الإسرائيلى أطلق صاروخين، مستهدفًا أحد الأبنية الفارغة جنوب دمشق دون أية خسائر.

ونقلت الوكالة عن مصادر سورية اليوم الأربعاء، القول: "إنه فى حوالى الساعة 12.45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر .

وكانت مصادر إخبارية إسرائيلية، كشفت عن دخول قوات برية من جيش الاحتلال إلى الأراضي السورية خلال الهجوم الأخير على سوريا، وتحت عنوان "سمح بالنشر" قالت القناة 20 العبرية، إن "ليلة الهجوم الأخير المنسوب لإسرائيل على سوريا، دخلت قوات برية إسرائيلية الأراضي السورية وقامت بتفجير مبنى كانت حوله شكوك بأنه نقطة مراقبة للجيش السوري، ومكان آخر يستخدم كمخزن أسلحة."

وأصيب جنديان سوريان بجروح، مساء الإثنين الماضي، في عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان نفذ من اتجاه شمال بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها، مضيفا أن جنديين أصيبا إضافة لبعض الخسائر المادية.