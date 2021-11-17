شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات ومعتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 نشرة أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية ، ان يكون هناك فرصة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير. في حين تبدا درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة . كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 00:34 و الجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:53..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 07:55 والمد الثاني عند الساعة 21:25 و الجزر الاول عند الساعة 14:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.

الكويت:

وفى الكويت، يكون الطقس اليوم معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

معتدل الى مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .