دولة الإمارات تدعو لاعتماد معايير جديدة للأمن السيبراني بقطاع الطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت الإمارات إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في استحداث معايير جديدة للأمن السيبراني بقطاع الطيران تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع بما يعزز الاستجابة العالمية للتهديدات الخبيثة المحتملة.



وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات خلال مشاركته في مؤتمر "تيك إكسبلور" الذي عقد في معرض دبي للطيران وناقش حلول تحديات الأمن السيبراني في قطاع الطيران وسبل تأمينه ضد الهجمات السيبرانية المحتملة في ظل التحول الرقمي وذلك بمشاركة جمع من خبراء الصناعة وقادة الفكر.

وأكد أن النقل الجوي صناعة حيوية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة كونها تلعب دورا مهما في التجارة والنقل والبنية التحتية التي لا غنى عنها في الاقتصاد العالمي حيث ساهم قطاع النقل الجوي خلال أزمة كورونا في مواجهة واحدة من التحديات التاريخية العالمية عبر نقل اللقاحات لتحصين سكان العالم ضد فيروس كورونا إضافة إلى تعزيز سلسلة التوريد.

وقال إن قطاع الطيران يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي تتطلب التعاون الكامل في تبادل البيانات والمعلومات لتعزيز الاستباقية في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف منظومة الطيران بكافة مكوناتها ومن شأنها أن تؤثر على استدامة القطاع.

وأضاف أن رقمنة قطاع الطيران العالمي وتسارعها المستمر تفرض العديد من التحديات أمام إدارة المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية على قطاع الطيران وآليات التصدي للهجمات الرقمية الخبيثة والتهديدات المحتملة.

وأشار إلى أن كفاءة العمليات التي تأتي مع اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والأتمتة والذكاء الاصطناعي تعرض أنظمة الطيران للعديد من الهجمات السيبرانية المعقدة.

ويهدف تيك إكسبلور إلى استكشاف استراتيجيات الأمن السيبراني مع التقنيات الناشئة التي تساعد على انتعاش قطاع الطيران بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وأنظمة القيادة الذاتية.

ويركز معرض دبي للطيران 2021 بشكل كبير على التكنولوجيا حيث يوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير القطاع.

الجدير بالذكر أن المعرض يستضيف مجموعة من المؤتمرات بحضور 250 خبيرا في قطاع الطيران يقدمون أكثر من 50 ساعة من التوجهات التي تركز على 9 مواضيع تشمل الشحن والاستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها.