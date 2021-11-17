لهذا السبب.. لا يتناول الإنسان لحم سمك القرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحتوي الكائنات البحرية على فوائد عديدة ، خاصة غناها بمكون "الأوميغا 3" الداعم لصحة الدماغ، ولكن حذر الأطباء من تناول لحم أسماك القرش.



مادة الزئبق السامة

وبرر العلماء عبر أبحاث عديدة ذلك بأن لحوم سمك القرش ضارة للغاية لاحتوائها على مادة الزئبق السامة.

زعانف سامة

وفي دراسة حدثية نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

ووفقا لما أوردته مجلة "فوربس"، فإن فريقا بحثيا من أمريكا وهونغ كونغ، فحص أكثر من 250 قطعة من زعانف سمك القرش من أنواع مختلفة، حيث تبين أن مستويات الزئبق مرتفعة للغاية.

وللتحديد، تبين أن زعانف أسماك القرش تحتوي قدرا من الزئبق أكبر بما يتراوح بين 6 إلى 10 مرات من المستوى الآمن الذي يحدده مركز هونغ كونغ لسلامة الأغذية.

وفي بحثهم، اختبر الباحثون الأمريكيون وزملاؤهم من هونغ كونغ، مستويات الزئبق الكلي وميثيل الزئبق والزئبق العضوي شديد السمية.

وتنصح مؤسسات صحية عالمية ودولية مثل منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية، وغيرها، الحوامل والأطفال تحديدا بالابتعاد عن لحم أسماك القرش، وفقا لوكالة سبوتنيك.

تلف الدماغ

ومن الممكن للزئبق المتواجد بوفرة في لحوم القرش، أن يتلف الدماغ والجهاز العصبي المركزي، يمنع النمو المعرفي للجنين.