عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. فيلا للبيع في روما بنصف مليار يورو

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

هل تبحث عن مسكن فخم في روما ولديك فائض من المال نصف مليار يورو لتشتريه به؟.



لا تكلف نفسك عناء البحث: هناك فيلا أورورا وهي عقار وجوهرة فنية معروضة للبيع في العاصمة الإيطالية.

والعقار الذي تبلغ مساحته 2800 متر مربع شاملة حديقة غناء به جدارية السقف الوحيدة المعروفة من أعمال فنان الباروك مايكل أنجلو ميريسي.

والفيلا هي ما بقي من منتجع ريفي أقامه في القرن السادس عشر الكردينال فرانشيسكو ماريا ديل مونتي ثم بيع في وقت لاحق لملاكه الحاليين أسرة لودوفيسي وهم من النبلاء.

وستعرض الفيلا في المزاد يوم 18 يناير/كانون الثاني بسعر افتتاحي 471 مليون يورو (535 مليون دولار).