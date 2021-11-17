شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والعثور على مخزن للأسلحة جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب والعثور على مخزن للاسلحة والذخيرة جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القوات الأمنية تستمر في عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مناطق جنوب بغداد، حيث تمكنت خلال عمليات البحث والتمشيط في مناطق (المحمودي، والسعدان، والحمام، والرعيد، والغريباويين، والسلطان، والمعامير) من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في قضايا إرهاب.

وأضافت "قيادة عمليات بغداد" أن القوات الأمنية عثرت أيضا خلال عمليات التمشيط على مخزن للأسلحة يضم صواريخ قاذفة للدروع، وقنابل هاون.