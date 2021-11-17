شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتهم بعض الأطراف باستغلال الأوضاع الراهنة للاستفادة منها سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الداخلية ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

واتهم الرئيس التونسي بعض الأطراف باستغلال الأوضاع الراهنة للاستفادة منها سياسيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أطلع أمس الإثنين، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤخرًا في عدة أحداث بالعاصمة الفرنسية (باريس).

كما اطلع الرئيس التونسي على مخرجات المحادثات الثنائية التى جمعت رئيسة الحكومة بعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسئولين في منظمات دولية وإقليمية.

كما بحث الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة - خلال اللقاء - الوضع العام في البلاد، وذلك حسبما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية خلال استقبال سعيد لبودن بقصرقرطاج.