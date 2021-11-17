شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة التونسية" تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .. مشيرة إلى تعافي 54 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و639 شخصا.

وأضافت الوزارة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و320 حالة.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 144 شخصا.