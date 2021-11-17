مسؤول مصري: أسوان شهدت أسوأ موجة طقس منذ 11 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤول مصري: أسوان شهدت أسوأ موجة طقس منذ 11 عاما

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

شهدت محافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيِّئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغيّر المناخي وقد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي.



وقال المتحدّث باسم وزارة التنمية المحليّة خالد قاسم في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية إنّه "منذ 11 عاماً لم يحدث هطول هذه الكمية من الأمطار في أسوان".

وكانت أسوان، المحافظة الصعيدية السياحية التي تبعد أكثر من 850 كلم جنوب القاهرة، تعرّضت ليل الجمعة لـ"عاصفة ترابية" وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببعض الثلوج.

كذلك شهدت بعض المناطق انقطاعات في خدمات المياه والكهرباء عن المناطق المتضررة إلى جانب ظهور الكثير من العقارب في مساكن المواطنين ما عرّض أكثر من 500 شخص للدغات سامّة لم تسفر عن وفيات، بحسب ما أكّدت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع فيسبوك.

وعلّق أحد المستخدمين على صفحة المحافظة قائلاً "ليس عندنا مياه ولا كهرباء منذ ليل (الجمعة) والعقارب والثعابين تحيط بنا ولدينا أطفال وكبار سنّ".

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ أسوان أشرف عطية قوله إنّ المحافظة تلقّت نحو ثمانية ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في 55 دقيقة خلال موجة الطقس السيئ.

وأضاف عطية "آخر سيول شهدتها المحافظة كانت في عام 2010 وهطل من الأمطار خلال ساعتين أكثر من 5 ملايين متر مكعب".

وبحسب إحصاءات المحافظ فقد انهار جرّاء السيول في بعض مناطق المحافظة 106 منازل ريفية وتعرّض أكثر من 300 منزل آخر لانهيار جزئي، مشيراً إلى أنّ عدد الأسر المتضرّرة بلغ 500 أسرة.

وتعهّدت المحافظة توفير مساكن بديلة للمتضرّرين في حين وفّرت قوافل صحيّة تابعة لها إسعافات وأمصالاً للمواطنين، وفقاً للمحافظ.

وأرجع قاسم موجة الطقس هذه إلى "تغيّرات مناخية على مستوى الكرة الأرضية (...) بسبب الممارسات السلبية والإخلال بالتوازن البيئي".