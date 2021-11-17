اخبار الخليج

حكومة العراق تصادق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من "الفيول أويل" إلى لبنان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة العراق تصادق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من "الفيول أويل" إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة العراقية على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية من زيت الغاز لتوليد الكهرباء، في ظل معاناة اللبنانيين من تفاقم أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني قوله إن "الحكومة صدقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز".

ويعاني لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية حادة.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا