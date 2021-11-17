شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والإمارات تبحثان تعزيز آفاق التعاون الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المهندس كمال بن أحمد محمد الثلاثاء مع وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري، سبل تعزيز آفاق التعاون في القطاع الفضائي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم - خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش معرض دبي للطيران 2021 - استعراض آخر مستجدات المشاريع الفضائية المشتركة، والمستجدات في قطاع الفضاء الوطني في كل من البلدين، وتطورات الخطط المستقبلية والمبادرات والمشاريع القادمة، بالإضافة إلى عدد من أوجه التعاون بين الجانبين وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة.

وقالت الأميري "إن وكالة الإمارات للفضاء تولي اهتماما خاص بتعزيز علاقات التعاون البناءة وتبادل الخبرات والمعارف المكتسبة مع الدول الشقيقة"، مشيرة إلى أن التعاون البناء بين البلدين يمضي قدما لتحقيق الطموحات والخطط في القطاع الفضائي، وتشهد المشاريع المشتركة وعلى رأسها القمر الاصطناعي "ضوء 1" تطورات متسارعة تؤكد عزم الدولتين على الارتقاء بالتعاون بينهما إلى آفاق جديدة.

من جانبه، أكد كمال الحرص على دعم وتقوية العلاقات الوثيقة والمميزة والتاريخية بين البحرين والإمارات.. لافتا إلى عزم البلدين تعزيز التعاون والبناء على الفوائد الاقتصادية التي توفرها الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.