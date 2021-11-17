عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عطل مفاجئ يضرب جوجل كلاود وأمازون وسناب شات

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

تعطلت عدة تطبيقات لمواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من خدمات الإنترنت، بينها جوجل كلاود وأمازون وسناب شات وسبوتيفاي، الثلاثاء.



وكان مستخدمون قد بدأ في الإبلاغ عن انقطاع الخدمة لأكثر من عشرة مواقع ويب وتطبيقات رئيسية حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، وفقًا لمتتبع عمليات التعطل وتوقف الخدمات Downdetector.

وأكدت العديد من الشركات منذ ذلك الحين أنها تواجه مشكلات وتعمل على إصلاحها.

وغردت جوجل كلاود مؤكدة أنها تواجه انقطاعات في بعض خدماتها بما في ذلك شبكة جوجل السحابية ووحدة تحكم جوجل السحابية ومحرك تطبيقات جوجل.

كما يواجه العديد من مستخدمي سناب شات مشكلة في استخدام التطبيق. حيث غرد فريق دعم التطبيق: "انتظر قليلاً، نحن نعمل على إصلاح المشكلة. في غضون ذلك، نوصي بالبقاء على تسجيل الدخول" وفق موقع فوربس.

يأتي هذا الانقطاع في أعقاب انقطاع واسع النطاق استمر ست ساعات أدى إلى شلل تطبيقات شركة Meta الشهر الماضي (فيسبوك، أنستقرام وواتساب)، بعد تغييرات خاطئة في إعدادات أجهزة التوجيه الخاصة بشركة التواصل الاجتماعي.

وصل عدد مواقع الويب والتطبيقات التي أبلغ المستخدمون عن تعطلها إلى 47 وفقًا لموقع Downdetector، وتشمل كل من Target وParamount Plus وPokemon Go وDiscord وLowe’s وEtsy.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي المتخصص في الصحافة التكنولوجية، فإن سبب انقطاع الخدمة هو Google Cloud ، ولا تزال صفحة حالة الخدمة تظهر أن مشكلة في الشبكة تتسبب حاليًا في حدوث مشكلات تؤدي إلى أخطاء "404"، التي ظهرت على صفحات الويب المتأثرة.

ويبدو أن معظم الخدمات تعود إلى الحياة، وإن كان بعضها يعاني من بعض الأخطاء أو أوقات تحميل طويلة.

وتشير صفحة حالة Google إلى أنه لا يوجد حاليًا الوقت المقدر للوصول عندما يتم إصلاح المشكلة بالكامل.

وبعد مراجعة موقع DownDetector الأمريكي المتخصص في مراقبة أعطال الإنترنت، سنجد التأثير الكبير لهذه المشكلة، والمشكلات التي تواجه كل شيء من Pokémon Go إلى Home Depot.

وبمراجعة الموقع يتضح تلقيه بلاغا عن العطل الذي أصاب جوجل الثلاثاء.

وتواصلت "ذا فيرج" مع بعض الشركات المتأثرة من العطل، على ان تحدث المشاركات فيما بعد.