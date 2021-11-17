شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بلبنان تؤكد مواصلة بلادها دعم الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثى شيا، أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات للمؤسسة العسكرية اللبنانية فى المرحلة المقبلة مع تخصيص 67 مليون دولار إضافية لها.

جاء ذلك فى كلمتها خلال حفل تسلم الجيش اللبنانى لـ6 طوافات عسكرية مقدمة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت السفيرة الأمريكية بلبان أن هذه المساعدات تهدف إلى تطوير التدريب، وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مشيدة بكفاءة الجيش اللبنانى والطيارين اللبنانيين.

وأشارت إلى أن هذه المساعدة العسكرية تؤكد الروابط المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان، والشراكة القائمة على مصالح البلدين الصديقين.

وقد أكد العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبنانى خلال كلمته بالاحتفال بتسلم 6 طوافات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية- أن هناك إجماعا على أن تحصين الجيش يوازى تحصين لبنان، وصموده فى مواجهة هذه المرحلة الدقيقة يعزز الاستقرار، ويحافظ على وحدة لبنان ويمنع انزلاقه إلى الفتنة أو الحرب الأهلية مجدداً.

واعتبر أن هذه المناسبة تجدد مسيرة التعاون الفاعل والصداقة بين الجيش اللبنانى والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن هناك مسيرة طويلة من العلاقات والتعاون العسكرى بين الجيش اللبنانى والولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت على مدى السنوات الماضية تطوّرا بالقدرات العسكرية والقتالية والتدريبية، مكنت الجيش من تحقيق إنجازات عسكرية عديدة.

وأكد أن القيادة تسعى جاهدةً إلى الحفاظ على استمرارية المؤسسة ومساعدة العسكريين وعائلاتهم خلال الأزمة الحالية وتداعياتها القاسية.

وأشار إلى أن الجيش اللبنانى يمر اليوم بأزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ فى تاريخه، موضحا أنه لا خوف عليه لأن إرادة ضباطه وعسكرييه، وإيمانهم بمهمة جيشهم المقدّسة، هما الحافز لصمودهم وإصرارهم على تنفيذ مهماتهم بكل انضباط ومهنية وولاء مطلق للمؤسسة العسكرية.