شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مرشح الجزائر لتولى منصب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الثلاثاء مرشح الجزائر محمد هامل، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وذلك بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.

ووفقا لبيان وزارة الطاقة الجزائرية فقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الذي انعقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

ويضم المنتدى (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو وفنزويلا، بالإضافة إلى (7) دول مراقبة وهي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.