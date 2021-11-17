شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا ودوقة كورنوال بجولة بمركز للأسرة والطفل خلال زيارتها الأردن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحبت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى بن الحسين، كاميلا دوقة كورنوال، مساء الثلاثاء، فى جولة بمركز الملكة رانيا للأسرة والطفل فى جبل النصر، حيث تعرفت على عدد من الأنشطة المقامة فى المركز للأطفال والشباب والنساء والمتعلقة بالحماية من الإساءة وتمكين المرأة وخدمات الدعم النفسى الاجتماعى.

ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها على انستجرام، صورا من جولتها مع كاميلا، قائلة: "خلال جولة مع سمو دوقة كورنوال كاميلا فى مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل فى جبل النصر اليوم لاطلاعها على عدد من البرامج التى طورها المركز فى مجال رعاية الطفل والأسرة".





والتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بحضور الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، الثلاثاء، الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال فى قصر الحسينية، فى بداية زيارتهما الرسمية إلى الأردن.



الملكة رانيا وكاميلا

ووصل الأمير تشارلز، أمير ويلز، ترافقه دوقة كورنوال، إلى الأردن الثلاثاء، فى زيارة رسمية، تستمر يومين، حيث كان فى استقبالهما، الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصى للملك، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان ومحافظ العاصمة وسفير الأردن فى المملكة المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة فى الأردن وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.



الملكة رانيا

ويبحث الملك عبد الله الثانى وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.



الملكة رانيا وكاميلا















